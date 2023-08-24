Правоохранители задержали троих жителей Коврова. Мужчин обвиняют в участии в деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Правоохранители задержали троих жителей Коврова. Мужчин обвиняют в участии в деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Об этом проинформировала пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Предварительно установлено, что фигуранты являлись членами ковровского филиала запрещённой в России религиозной организации.«Решением Верховного Суда Российской Федерации религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и все входившие в ее структуру местные отделения ликвидированы в связи с осуществлением экстремистской деятельности, о чем руководство ковровского отделения было уведомлено», - говорится в сообщении ведомства.Однако подозреваемые продолжали проводить собрания и распространять свою идеологию среди населения.Сегодня обвиняемые задержаны. В их домах проведены обыски, изъяты книги и электронные носители информации. Продолжаются следственные мероприятия.