В Коврове при возгорании легкового автомобиля пострадал 70-летний мужчина 23 августа 2023 года в...

В Коврове при возгорании легкового автомобиля пострадал 70-летний мужчина23 августа 2023 года в Коврове на улице Еловая произошло возгорание легкового автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.По словам спасателей, площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия пострадал мужчина 1953 года рождения.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС по Владимирской области