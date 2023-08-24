В Коврове при возгорании легкового автомобиля пострадал 70-летний мужчина
23 августа 2023 года в...
В Коврове при возгорании легкового автомобиля пострадал 70-летний мужчина
23 августа 2023 года в Коврове на улице Еловая произошло возгорание легкового автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.
По словам спасателей, площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия пострадал мужчина 1953 года рождения.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото: МЧС по Владимирской области