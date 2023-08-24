В музее-заповеднике Александровская слобода изготовлены парадные служилые платья московского...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" изготовлены парадные служилые платья московского стрельца.Специально для событийного фестиваля "Иванов день" сшиты стрелецкие костюмы, полостью соответствующие эпохе. В музее-заповеднике "Александровская слобода" завершаются приготовления к празднику, посвященному дню рождения Ивана Грозного.Сведений о стрелецких костюмах, рассказывают в музее, немного. Только изображения 17го-18го веков и свидетельства иностранцев. В "Александровской слободе" изготовлены парадные служилые платья московского стрельца. Кафтан отделан цветным шнуром ручной работы, подпоясывается стрелец цветным кушаком, на голове - суконная шапка с натуральной опушкой. Напомню, Иванов день пройдет в Александровской слободе уже в эту субботу, 26го августа.Лариса Зарайская, замдиректора музея-заповедника "Александровская слобода":- Характерно особенностью кроя стрелецкого служилого платья 16 века является то, что клинья расширяются не от талии, а от рук. То есть некий колоколообразный силуэт, такой же крой мы встречаем и во власянице Ивана Грозного.