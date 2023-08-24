Во Владимирском гидрометцентре рассказали “Шестому каналу”, что похолодание связано с тем, что ветер сменился на северный и северо-западный, начался приток холодного арктического

Во Владимирском гидрометцентре рассказали “Шестому каналу”, что похолодание связано с тем, что ветер сменился на северный и северо-западный, начался приток холодного арктического воздуха. В ближайшие 2 ночи температура будет всего +3 – +8 градусов. Дневные температуры по области ожидаются до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра На нас выходит антициклон, область