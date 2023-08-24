В школах Владимирской области впервые пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных...

В школах Владимирской области впервые пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях29–30 августа во всех школах России впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.В ходе учений в школах и колледжах будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Они смогут оказать помощь руководителям мероприятий, помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации.Проведение подобных мероприятий будет способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. По их итогам полученный опыт будет проанализирован на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.Фото pxfuel.com