Он является актером фильма «Вызов».

В Суздальском кремле 26 августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» пройдет встреча с космонавтом-испытателем, Героем России, актером фильма «Вызов» Антоном Шкаплеровым. Об этом сообщает пресс-служба ВСМЗ.Встреча состоится в 19:00, а в 20:00 покажут фильм «Вызов» (12+), в котором Шкаплеров играет сам себя.Отметим, что Антон Шкаплеров был в космосе четыре раза. Общее время полетов — 709 уток 8 часов 5 минут 25 секунд. Также он три раза выходил в открытый космос.