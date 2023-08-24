В списках выдвинутых кандидатов включён 371 человек (ЛДПР, «Партия пенсионеров», «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду») По одномандатным округам было

В списках выдвинутых кандидатов включён 371 человек (ЛДПР, «Партия пенсионеров», «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду») По одномандатным округам было зарегистрировано 118 кандидатов, после регистрации статус кандидата утратили шестеро. В результате в кампании принимают участие 112 кандидатов, выдвинутых от семи избирательных объединений («Единая Россия» – 25, ЛДПР – 24, КПРФ –