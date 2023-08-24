Единственный вантовый мост на М-12 прошёл испытания на прочность. 15 груженых самосвалов массой по 35 тонн каждый проехали по новому вантовому мосту под Муромом. Чтобы определить, насколько

Единственный вантовый мост на М-12 прошёл испытания на прочность. 15 груженых самосвалов массой по 35 тонн каждый проехали по новому вантовому мосту под Муромом. Чтобы определить, насколько состояние конструкции соответствует проекту, на мостовом переходе через Оку провели стратегические и динамические тестирования. Испытания проводились сотрудниками отдела диагностики искусственных сооружений профильного подразделения Госкомпании “Автодор” на протяжении трёх