Владимирские бойцы отправились в подразделения Вооруженных сил России для подготовки к...

Владимирские бойцы отправились в подразделения Вооруженных сил России для подготовки к СВО.Очередная группа добровольцев отправляется в зону СВО. Сегодня утром во Владимире, на площади перед Домом культуры молодёжи, прошла торжественная церемония.Бойцов провожали родственники и друзья. С напутственными словами к добровольцам обратились представители Правительства области, военного комиссариата. Теперь контрактникам предстоит пройти обучение на базе подразделений Минобороны.Игорь Шубников эксперт владимирского регионального отделения Народного Фронта:- Мы отправляем их для приближения победы которой мы все ждем. Защита нашей родины, защиты семей которые они оставляют здесь и едут туда защищать честь и достоинство нашей страны.