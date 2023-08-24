Владимирский ФК Торпедо выбыл из чемпионата России после проигрыша на своем поле. Накануне...

Владимирский ФК "Торпедо" выбыл из чемпионата России после проигрыша на своем поле.Накануне дзержинский «Химик» обыграл «Торпедо-Владимир» на его поле – 2:1 - во встрече второго раунда "Кубка России" сезона 2023-2024 годов.Гости, забив по одному мячу в первом и втором тайме (отличились Иван Сутугин, открывший счет на 5-й минуте, и Дмитрий Меренчуков, вышедший на замену после перерыва), подопечные Сергея Передни вышли в следующий раунд кубкового турнира.Имея численное преимущество (еще в первом тайме у «Торпедо-Владимир» был удален Виктор Чувилов, получивший две желтые карточки), «Химик», тем не менее, позволил сопернику «размочить» счет в добавленное к основному время.Но свести матч хотя бы вничью торпедовцы, игравшие вдесятером, все-таки не смогли.Фото: https://www.pxfuel.com