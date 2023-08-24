Владимирским льготникам предлагают выбрать, как будет удобнее получать набор социальных...

Владимирским льготникам предлагают выбрать, как будет удобнее получать набор социальных услугВладимирским льготникам нужно до конца сентября определиться, как они хотят получать набор социальных услуг - в натуральной форме или деньгами. Что в него входит, напоминают в региональном отделении Соцфонда.Там лекарственные препараты, прописанные врачом, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к местам оздоровительного отдыха. Полностью или частично льготники могут заменить набор деньгами. Заявление в социальный фонд нужно подавать гражданам, которые впервые собираются получать эту меру поддержки, либо хотят изменить вариант "комплектования".Антон Курбаков, управляющий отделением Социального фонда России по Владимирской области:- Тем, кого устраивает текущий выбор, никуда обращаться не нужно. Стоимость набора услуг с первого февраля 2023 года в нашей области составляет одну тысячу четыреста шестьдесят девять рублей.