Правительство Владимирской области внесло в Законодательное Собрание проект закона, согласно которому у многодетных семей может появиться выбор: получить земельный участок под строительство или выплату.

Правительство Владимирской области внесло в Законодательное Собрание проект закона, согласно которому у многодетных семей может появиться выбор: получить земельный участок под строительство или выплату. Об этом губернатор региона Александр Авдеев рассказал в своём телеграм-канале.Руководитель области отметил, что сегодня процедура выдачи бесплатной земли буксует, так как существующий закон позволяет выделять участки только по месту жительства семей. Однако во Владимире подходящая земля в дефиците, тогда как в других районах она имеется.​«Если мы предложим людям альтернативу: земельный участок либо сертификат на землю или на улучшение жилищных условий, то они смогут выбрать то, что согласуется с их планами и быстрее получить льготу. Сертификат можно будет использовать даже на уплату первого взноса по ипотеке», - считает Александр Авдеев.​Если народные избранники поддержат предложение правительства, то выбор у многодетных семей Владимирской области появится уже с 1 января будущего года.