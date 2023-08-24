Устали смотреть на свалку. Жители деревни Пекша Петушинского района не могут добиться вывоза крупных отходов. Свалка с мебелью, ветками и разбитыми стёклами растёт с 2022 года, утверждают

Устали смотреть на свалку. Жители деревни Пекша Петушинского района не могут добиться вывоза крупных отходов. Свалка с мебелью, ветками и разбитыми стёклами растёт с 2022 года, утверждают люди. Надежда Ворон, житель д. Пекша И всю весну, и зимой, и всё наваливают, наваливают, а так ничего с места и не трогается. Все обращались, писали. Везде писали.