Во Владимир прибыл немецкий путешественник Альфред Мэр Решил не откладывать свой визит в Россию...

Во Владимир прибыл немецкий путешественник Альфред МэрРешил не откладывать свой визит в Россию "на потом". Во Владимир прибыл немецкий путешественник Альфред Мэр. С какой миссией, выяснила наша съёмочная группа.Вот он-на старте. В подъезде своего дома в Равенсбурге. А время спустя- фото уже с видом на Клязьму. В столице Северо-Восточной Руси. Герр Альфред Мэр-учитель труда и физкультуры. Сейчас на пенсии. В свои 74 решил увидеть Россию вопреки всем сложностям. А его маршрут- путь мира и дружбы.- Не было возможным стартовать напрямую в Россию. Так что я отправился в Хельсинки. И отправился из Хельсинки в Санкт-Петербург. А из Санкт-Петербурга в Москву. Последние 3 дня я в Золотом кольце России. С моими друзьями, русскими друзьями.В России Альфреда встретили представители "Ротари-клуба". Международной благотворительной организации. Ее отделение есть и во Владимире. Альфред не скрывает : от поездки на родине отговаривали. "Якобы опасно". Но теперь герр Мэр знает: Россия- это про открытость, дружелюбие, искренность. В России он почувствовал себя как дома.Дмитрий Кушпита, президент владимирского "Ротари-клуба", директор школы № 40 г. Владимира:- То радушие, с которым мы его встречаем, по-моему это его немного поразило и расслабило. Потому что он был немного напряжен в свете последних событий. Когда собирался к нам ехать. Сейчас всё это напряжение у него спало. И он достаточно хорошо себя чувствует здесь в России.Альфред уже посетил Суздаль-город с тысячелетней историей , Юрьев-Польский, основанный князем Юрием Долгоруким, Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. Ему интересны наши история и культура. В России он, чтобы по возможности "стирать" границы.Альфред Мэр, путешественник (Германия):- Моя миссия-показать русским и немецким людям, что мы не враги. Мы друзья. И это первая цель, с которой я приехал в РоссиюПричина- приехать в Россию - установить контакты с русскими людьми. С каждым в этой стране.Мэр объездил полмира. А вот в России впервые. Сегодня "народный дипломат" на велосипеде стартовал в сторону Мурома. Далее- Нижний Новгород и Казань. Альфред мечтает, что однажды состоится и его велотур, сорванный из-за ковида. "Великий велопоход мира и доброй воли".Мария Платанюк, Фёдор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".