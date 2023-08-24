Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего работника коммерческой фирмы, которая проводила работы на территории крупного городского предприятия. Мужчину подозревают в причинении

Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего работника коммерческой фирмы, которая проводила работы на территории крупного городского предприятия. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. «По предварительным данным, мужчина, будучи ответственным за производство работ и обеспечение требований охраны труда, не принял достаточных мер к соблюдению техники безопасности при выполнении работ