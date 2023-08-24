Во Владимире насмерть засыпало землей рабочего. При выполнении работ по устройству наружных сетей...

Во Владимире насмерть засыпало землей рабочего.При выполнении работ по устройству наружных сетей дренажной системы на территории крупного предприятия во Владимире произошел обвал грунта на 56-летнего работника, выполнявшего монтажные работы в вырытой траншее, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Следователями проведен осмотр места происшествия, изымается документация, назначены необходимые судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По предварительным данным, мужчина, будучи ответственным за производство работ и обеспечение требований охраны труда, не принял достаточных мер к соблюдению техники безопасности.Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего работника строительной организации по статье "Причинение смерти по неосторожности".