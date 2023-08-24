Наказали должников. Суммы, которые они не перечислили за электроэнергию, разные – от 3 до 203 тысяч рублей. За 20 дней до отключения должников предупредили, что может настать «конец света», но

Наказали должников. Суммы, которые они не перечислили за электроэнергию, разные – от 3 до 203 тысяч рублей. За 20 дней до отключения должников предупредили, что может настать «конец света», но услугу они так и не оплатили. Теперь электричество вернётся к этим потребителям только после полного погашения долга, оплаты пеней и стоимости подключения. Как сообщает «ЭнергосбыТ