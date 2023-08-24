Жителя Владимира приговорили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя Владимира приговорили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.Мужчина уже был привлечён к административной ответственности за вождение в пьяном виде, однако 22 апреля 2023 года снова выпил и сел за руль. Сотрудники ДПС задержали нарушителя в СНТ «Содышка». Владимирец прошёл освидетельствование, и прибор зафиксировал в выдыхаемом воздухе трёхкратное превышение предельно допустимой концентрации этилового спирта.«Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», - говорится в сообщении ведомства.Также у мужчины конфисковали БМВ в пользу государства.