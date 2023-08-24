Во Владимирской области будут судить мошенника, укравшего у бабушки 200 тысяч рублей В...

Во Владимирской области будут судить мошенника, укравшего у бабушки 200 тысяч рублейВ Камешковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Московской области. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, так как у него нет постоянного заработка.В мае 2023 года в интернете он договорился с неустановленным лицом о совершении преступления, направленного на кражу денег путем обмана.Прибыв в город Владимир, мошенник снял для проживания номер в хостеле. Он ввёл в заблуждение 85-летнюю жительницу Камешково, якобы с ее внучкой случилось ДТП и, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно перевести денег. В итоге, женщина отдала ему 200 тысяч рублей, которые ей были накоплены и отложены на похороны.Впоследствии обвиняемый перевёл деньги подельнику, оставив себе ранее оговоренную часть. Злоумышленник вину в совершении преступления не признал и был заключен под стражу.Уголовное дело предстоит рассматривать по существу Камешковскому районному суду.Фото pxfuel.com