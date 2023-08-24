Во Владимирской области предлагают ввести специальную награду для педагогов Для признания особого...

Во Владимирской области предлагают ввести специальную награду для педагоговДля признания особого статуса педагогических работников разработан и внесён в Законодательное Собрание области проект закона об учреждении медали «Педагогическая слава земли Владимирской», сообщил губернатор Александр Авдеев.В случае его принятия уже в 2023 году эта награда будет вручаться работникам образовательных организаций.В Год педагога и наставника предусмотрены премии всем награждённым этими медалями.