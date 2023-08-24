Во Владимирской области предлагают ввести специальную награду для педагогов
Для признания особого...
Во Владимирской области предлагают ввести специальную награду для педагогов
Для признания особого статуса педагогических работников разработан и внесён в Законодательное Собрание области проект закона об учреждении медали «Педагогическая слава земли Владимирской», сообщил губернатор Александр Авдеев.
В случае его принятия уже в 2023 году эта награда будет вручаться работникам образовательных организаций.
В Год педагога и наставника предусмотрены премии всем награждённым этими медалями.