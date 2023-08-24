Во Владимирской области прошел августовский педсовет.
Сегодня педагоги области собрались на...
Во Владимирской области прошел августовский педсовет.
Сегодня педагоги области собрались на августовское совещание- подвести итоги прошедшего года и определить задачи нового.
Особое внимание будет уделяться профессиональной подготовке учащихся. С этого года в России вводится единая общеобразовательная программа в школах. Старшеклассники будут учиться по новому учебнику истории, в котором появились страницы, посвященные воссоединению Крыма с Россией и военной спецоперации.
На собрании наградили 10 победителей конкурса "Учитель года." Каждый из них получит грант в 200 тысяч рублей. Так же в регионе учреждена новая награда для педагогов.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Учитель- профессия дальнего действия. Главная на земле. И для признания особого статуса педагогических работников мною подписан Закон Владимирской области об учреждение медали "Педагогическая слава Земли Владимирской".