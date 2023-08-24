Во Владимирской области прошел августовский педсовет. Сегодня педагоги области собрались на...

Во Владимирской области прошел августовский педсовет.Сегодня педагоги области собрались на августовское совещание- подвести итоги прошедшего года и определить задачи нового.Особое внимание будет уделяться профессиональной подготовке учащихся. С этого года в России вводится единая общеобразовательная программа в школах. Старшеклассники будут учиться по новому учебнику истории, в котором появились страницы, посвященные воссоединению Крыма с Россией и военной спецоперации.На собрании наградили 10 победителей конкурса "Учитель года." Каждый из них получит грант в 200 тысяч рублей. Так же в регионе учреждена новая награда для педагогов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Учитель- профессия дальнего действия. Главная на земле. И для признания особого статуса педагогических работников мною подписан Закон Владимирской области об учреждение медали "Педагогическая слава Земли Владимирской".