Во Владимирской области состоится четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам Князь...

Во Владимирской области состоится четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам "Князь Владимир".25-27 августа в Юрьев-Польском районе пройдет четвёртый этап Чемпионата России, который примет гостеприимная Владимирская губерния.Примечательно, что предстоящая гонка ещё имеет статус регионального турнира сразу двух областей – Ульяновской и Владимирской, а также… чемпионата Москвы по ралли-рейдам.Фото: https://vk.com/xtclub