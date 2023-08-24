С мая 2023 года полицейские Владимирской области приняли свыше 70 заявлений от граждан, у которых украли велосипеды.

С мая 2023 года полицейские Владимирской области приняли свыше 70 заявлений от граждан, у которых украли велосипеды. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по региону.В среду, 23 августа двухколёсных транспортных средств передвижения лишись двое жителей Мурома. Один велосипед стоимостью 15 тыс. рублей хозяин оставил на улице и очень скоро об этом пожалел. Второго «железного коня» за 19 тыс. рублей злодеи увели прямо из подъезда многоквартирного дома.Практика показывает, что даже противоугонные тросы не могут обеспечить надежную защиту. Преступники их просто ломают. Так, в Коврове и Гусь-Хрустальном воры украли велосипеды, пристёгнутые на лестничных площадках.«По всем указанным фактам следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении ведомства.