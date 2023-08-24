23 августа в Коврове произошёл пожар, в котором пострадал мужчина 1953 года рождения.

23 августа в Коврове произошёл пожар, в котором пострадал мужчина 1953 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент случился на улице Еловой. Днём неожиданно вспыхнула машина. В тушении пожара приняли участие 10 спасателей и 3 автомобиля.Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако в пламени пострадал пожилой мужчина. В настоящий момент специалисты устанавливают точную причину пожара.