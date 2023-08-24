Чуть не убил сожителя сестры кухонным ножом. Вязниковский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни

Чуть не убил сожителя сестры кухонным ножом. Вязниковский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Как сообщают в Прокуратуре области, установлено, что в апреле этого года мужчина пришёл в гости к сестре и они поссорились. Обиженная женщина пожаловалась своему сожителю. Тот решил поговорить с