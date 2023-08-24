За 900 граммов конопли житель Коврова получил строгий режим Жителю города Коврова вынесен...

За 900 граммов конопли житель Коврова получил "строгий режим"Жителю города Коврова вынесен приговор по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба судов Владимирской области.Установлено, что с июля по ноябрь 2022 года, Левин у себя в квартире незаконно выращивал коноплю. После чего, подсудимый получил из растения наркотическое средство массой более 900 грамм. Часть наркотиков он хранил в квартире по месту жительства, а часть в своем автомобиле, с целью сбыта.Позже оперативники обнаружили и изъяли у Левина наркотики, исходя из этого преступник не смог довести дело до конца.Подсудимый вину в покушении на сбыт конопли не признал, в судебном заседании показал, что хранил наркотики для личного употребления.Данная версия подсудимого проверена судом и на основании доказательств признана недостоверной.Мужчине назначено 6 лет отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото pxfuel.com