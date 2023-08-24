За пьяную езду у водителя во Владимире конфискован элитный внедорожник. Октябрьским районным судом...

За пьяную езду у водителя во Владимире конфискован элитный внедорожник.Октябрьским районным судом установлено, что 22.04.2023 мужчина, уже будучи привлечённым к административной ответственности, вновь сел за руль.В СНТ «Содышка» он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области. Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила предельно допустимую более, чем в 3 раза.Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением прав на 2 года, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Автомобиль «BMW X5» конфискован.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com