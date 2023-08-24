Житель Вязников получил 2 года тюрьмы за то, что пырнул ножом обидчика своей сестры Вязниковским...

Житель Вязников получил 2 года тюрьмы за то, что пырнул ножом обидчика своей сестрыВязниковским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 15 апреля 2023 мужчина пришёл в гости к своей сестре, где между ними произошёл словесный конфликт. Женщина пожаловалась на произошедшее своему сожителю, и тот решил поговорить с обидчиком.Придя к дому брата сожительницы, он попросил его выйти на улицу и после чего ударил по лицу.Тогда осужденный зашёл в дом, где взял два кухонных ножа, одним из которых нанёс гостю несколько ударов в живот, грудь и левую голень.Один из свидетелей вызвал скорую помощь и пострадавшего доставили в больницу.Виновному назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com