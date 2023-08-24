В соцсетях появился пост с историей, который быстро набрал более сотни комментариев. Местная жительница рассказала, что 23 августа в 9.15 утра она привела сына в местную стоматологическую

В соцсетях появился пост с историей, который быстро набрал более сотни комментариев. Местная жительница рассказала, что 23 августа в 9.15 утра она привела сына в местную стоматологическую поликлинику. У мальчика заболел зуб, воспалилась десна. В регистратуре, по словам автора поста, сообщили, что талонов нет и направили к медсестре, чтобы получить талон на приём пациентов с