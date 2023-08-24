Жители Лакинска собирают помощь для пострадавшей в страшном пожаре семьи и приносят необходимые вещи в местную администрацию.

Жители Лакинска собирают помощь для пострадавшей в страшном пожаре семьи и приносят необходимые вещи в местную администрацию. Об этом проинформировали наши коллеги из издания «День во Владимире», ссылаясь на разговор с главой города Виктором Грачёвым.Ранее «АиФ» сообщал, как , а остальные члены семьи получили ожоги.Сегодня многодетную мать и двух её дочерей выписали из больницы. 11-летнего мальчика, у которого обгорело 40% тела, . Пострадавшего на пожаре отца должны перевезти на лечение в Москву.