В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ запланирована вакцинация 45 процентов населения региона – это 630 тысяч человек.

По данным Роспотребнадзора с начала прививочной кампании от гриппа вакцинировалось более 45 тысяч жителей Владимирской областиВ преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ запланирована вакцинация 45 процентов населения региона – это 630 тысяч человек.Владимирцы могут сделать прививку в мобильных прививочных пунктах. В медицинском пункте у торгового центра «Глобус» от гриппа привилось уже более 3300 человек, в том числе и жители соседних областей, которые отдыхали в 33-м регионе. Вакцинация здесь продолжится до 13 октября."Радио России-Владимир"