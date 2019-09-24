Скандально-известная блогерша Лена Миро в очередной раз эпатирует публику своими высказываниями о знаменитостях. На сей раз досталось зарубежной красотке Клаудии Шиффер.

Скандально-известная блогерша Лена Миро в очередной раз эпатирует публику своими высказываниями о знаменитостях. На сей раз досталось зарубежной красотке Клаудии Шиффер.Девушка написала в своем блоге о том, что не так давно ей на глаза попались две абсолютно разные фотографии модели. На одной из них 49-летняя знаменитость позирует для одного из модных журналов, а на другом ее просто где-то застали вспышки объективов."На обложке Vogue я вижу женщину на поколение младше, чем та, что справа. Однако – это все та же 49-летняя Клаудиа, только вусмерть отфотошопленная (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – заметила Лена.Она уточнила, что подобное положение дел ее расстраивает из-за того, что общество навязывает свои стандарты красоты. Якобы считается, что старость – это изъян."Сегодня возраст – далеко не нейтральная характеристика: пока человек молод, его возраст – это плюс. Становится старше – минус, причем постыдный. Настолько постыдный, что его следы нужно замазывать всеми правдами и неправдами, включая нож пластического хирурга и фотошоп", – поделилась своими размышлениями Миро.Сама 38-летняя блогерша рассказала, что не испытывает стыда за свой возраст. По мнению девушки, ум должен цениться куда больше, чем упругая кожа лица и ягодиц. Кроме того, она посетовала на тот факт, что положение женщины в обществе до сих пор весьма шаткое."В 21 веке общество по-прежнему пытается низвести женщин до состояния вагин для слива мужской спермы. Правда, пути для этого выбираются более окольные, чем 100 лет назад", – возмутилась Лена, – "Раньше мужики просто стучали кулаками по столу и говорили: "Заткнись, дура! Делай, что говорю!" А теперь женщинам навязывают чувство стыда за то, что им – не 20 лет. Зачем?"Девушка отметила, что все это делается потому что стыдливым человеком легче управлять и продавать ему свои товары. У своих подписчиков блогерша тем не менее поинтересовалась, стесняются ли они своего возраста и почему.