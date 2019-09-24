Матчем в Хабаровске между местным Амуром и владивостокским Адмиралом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда сумели сломить сопротивление гостей в самой концовке третьего периода, победив моряков со счетом 3:2.

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и владивостокским "Адмиралом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда сумели сломить сопротивление гостей в самой концовке третьего периода, победив "моряков" со счетом 3:2.У победителей шайбы забросили Вячеслав Ушенин (8-я минута), Александр Горшков (26-я) и Валерий Васильев (60-я). У проигравших отличились Маркус Юнг (47-я) и Константин Глазачев (48-я).Эта победа стала для "тигров" первой в нынешнем сезоне после девяти поражений подряд. Хабаровчане с пятью очками занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" идет на Востоке девятым, набрав восемь баллов.