Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к сезону, проводя контрольные игры. В одной из них встречались Оттава Сенаторз с Ванкувер Кэнакс. Матч завершился в пользу косаток со счетом 6:4. У проигравших одну из шайб забросил новичок команды россиянин Артем Анисимов.

Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к сезону, проводя контрольные игры. В одной из них встречались "Оттава Сенаторз" с "Ванкувер Кэнакс". Матч завершился в пользу "косаток" со счетом 6:4. У проигравших одну из шайб забросил новичок команды россиянин Артем Анисимов.Также за "Оттаву" отличились Бобби Райан, Рудольф Балцерс и Крис Тирни. В составе победителей дубль оформил Элиас Петтерссон. Помимо него шайбы забросили Джей Ти Миллер, Александр Эдлер, Джорди Бенн и Бо Хорват.В другой встрече дня "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл дома "Детройт Ред Уингз" в овертайме со счетом 3:2. Одну из шайб у гостей забросил россиянин Евгений Свечников.