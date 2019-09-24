Оперная певица Анна Нетребко сбежала из холодной столицы в Нью-Йорк. Она щедро делится отуда всевозможными фотографиями.

Оперная певица Анна Нетребко сбежала из холодной столицы в Нью-Йорк. Она щедро делится отуда всевозможными фотографиями.Накануне звезда опубликовала на своей странице в Instagram очередной пост. Она позирует на Бруклинском мосту.Для прогулки знаменитость выбрала коричневую майку с принтом, шляпку с небольшими полями и черные сандалии на плоской подошве со стразами. Дополнила образ маленькая сумочка через плечо."А у нас тут + 27! Идеальное воскресенье!", – подписала пост исполнительница.Поклонникам пришелся по душе аутфит Нетребко. Кроме того, они отметили, что Анна в прекрасной форме."Как интересно и приятно видеть обычные шорты с сандалиями как очень комфортный прогулочный костюм", "Во всех нарядах хороша!", "Какая стройная девушка!", "Шикарно выглядите!", "Красавица!", "Какие ножки!", – восхищались фанаты."Какое же ты солнышко, Анюта! На вас посмотришь, и жить хочется", – призналась фолловер.Отметим, в Нью-Йорке у оперной певицы есть квартира. Поэтому именно туда она с семьей ежегодно отправляется зимовать. Пока она улетела всего на месяц. В октябре артистка планирует вернуться в холодную Москву.