Рассказывая в Судьбе человека об отношении со своими звездными родителями – Олегом Табаковым и Людмилой Крыловой, Антон Табаков говорит, что был для них небольшим факультативом. Иногда, вспоминает Антон детские годы, его передавали другим людям, оставляли в гримерных и даже могли забыть.

Олег Табаков никогда не поощрял желание сына Антона стать актером, однако уже с шести лет он стал сниматься в кино.Первую роль сыграл в картине "Четвертый папа", где его герой – мальчик, который растет без отца, но очень о нем мечтает, а в 15 стал известен всему СССР как Тимур из фильма "Тимур и его команда".Рассказывая в "Судьбе человека" об отношении со своими звездными родителями – Олегом Табаковым и актрисой Людмилой Крыловой, Антон говорит, что был для них "небольшим факультативом, который требовал определенного внимания".Однако, по его признанию, из-за "немыслимой занятости" родителей с ними у мальчика не всегда была обратная связь.Иногда, вспоминает Антон детские годы, его передавали другим людям, оставляли в гримерных и даже могли забыть.При этом отец для него кумиром не был – он считал, что Андрей Миронов гораздо талантливее, и открыто говорил об этом отцу.Олег Табаков, в свою очередь, не верил в Антона как в актера, и не взял его на свой курс, когда сын пришел поступать в театральный.Однако в него поверила Галина Волчек, и подготовила Табакова-младшего к поступлению, быстро "слепив" из Антона абитуриента, которого потом взяли в ГИТИС,А вот Никита Михалков не поверил в серьезность союза, когда в 18 с небольшим сын Олега Табакова впервые вступил в брак. Избранницей Антона стала тогда медсестра ЕвгенияВо время застолья Михалков поднял тост "за учебно-тренировочный брак" Антона, и оказался прав: через два с половиной года пара распалась.Потом в его жизни было еще несколько браков и разводы, а также официально незарегистрированные отношения с актрисой Екатериной Семеновой, которая родила Табакову первенца – сына Никиту.Второй ребенок – дочь Анна – появилась в браке с дочерью Павла Чухрая Анастасией, который продлился 12 лет.Сейчас Антон Табаков – отец четверых детей: двух дочерей ему подарила нынешняя жена Анжелика.Удалось ли Антону принять выбор своего знаменитого отца – Марину Зудину, ради которой Олег Табаков оставил его мать? Когда понял, что его отец — выдающийся деятель театрального искусства? К кому из известных актеров ушла одна из бывших жен Табакова? Как пришло решение в 1990-е начать ресторанный бизнес, и что советовался ли он по этому поводу с отцом?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – Антон Табаков.