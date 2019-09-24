Сегодня состоялась презентация новой развязки на трассе М7 рядом у поворота на Ставрово.

Здесь ликвидирован левый поворот, вместе с ним светофор и пешеходный переход. Как утверждают дорожники, это сделано для безопасности. По данным управления дорогой, только в этом году на здесь произошло 7 ДТП, в которых пострадало 9 человек, в том числе и пешеходы. Но установка разделительных барьеров создало новые трудности. Тем, у кого нет машины, до ближайшего перехода придется идти больше километра по необорудованной обочине.Надежда Гурова, жительница деревни Хрястово: "Я вчера поехала во Владимир полвторого, переход был, полпятого я возвращаюсь, перехода нет. Все уже, стоят отбойники, обращались к дорожникам, что происходит, как нам проходить? Они смеются, говорят мы не знаем, нас дорожник перевел к отбойникам, и как перелезть? Я инвалид, я не могу перелезть через эти ограждения, мне только ползком если."