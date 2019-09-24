Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в Stories в своем Instagram несколько новых снимков. Он показал, как проходят его безработные будни.

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в Stories в своем Instagram несколько новых снимков. Он показал, как проходят его безработные будни.На первом фото его жена, Анастасия Костенко, сидит возле его ноги и массирует ее. Спортсмен поведал, что эту процедуру супруга ежедневно делает ему на ночь.На втором кадре модель запечатлена на кухне. Она стоит, склонившись над столешницей, и что-то нарезает. "Доброе утро. Ждем завтрак", – подписал кадр Тарасов.Между тем, пользователи Сети не одобряют поведение Дмитрия, сообщает . По их мнению, он стал так часто публиковать моменты из семейной жизни, чтобы лишний раз унизить прислужливую жену.Напомним, пару месяцев назад ФК "Локомотив" расторг контракт со спортсменом. Поэтому в последнее время Тарасов сидит дома без работы, а все свободное время посвящает восстановление после травмы. Костенко всеми силами старается поддержать супруга.Отметим, летом Дмитрий перенес серьезную операцию на ноге. После этого он улетел на реабилитацию в Италию.