Первое открытое занятие пройдет 25 сентября с 12:00 до 15:00. С помощью переносных телескопов, установленных на лугу возле большого амфитеатра, можно будет в деталях рассмотреть поверхность Солнца.

Бесплатные астрономические наблюдения пройдут в парке Зарядье 25 и 27 сентября. Такой подарок горожанам приготовил Московский планетарий, которому 5 ноября исполняется 90 лет. На большом лугу установят два переносных современных телескопа.Сентябрь считается самым благоприятным месяцем для практических занятий астрономией. В этом месяце небо часто бывает чистым и безоблачным. При хорошей погоде гости “Зарядья” смогут рассмотреть в деталях поверхности Солнца, Луны, а также увидеть Юпитер и Сатурн. Вести занятия будут астрономы и астрофизики. Предварительная регистрация на мероприятие не потребуется, — рассказали в пресс- службе парка Зарядье.Так, 25 сентября состоятся дневные астрономические наблюдения Солнца. Астрономы объяснят, почему на нем возникают темные пятна и что такое протуберанцы. Также гостей научат правильно подбирать наиболее подходящий для телескопа солнечный фильтр. Открытые занятия пройдут с 12:00 до 15:00.А 27 сентября с 19:30 до 21:30 проведут вечерние наблюдения. Их посвятят Луне, Сатурну и Юпитеру. Гости смогут в деталях рассмотреть лунные кратеры, моря и горы. Кроме спутника Земли, горожане увидят самую большую планету Солнечной системы — Юпитер, а также Сатурн с его знаменитыми кольцами. Помимо того, в эти дни можно будет наблюдать Международную космическую станцию. Один оборот вокруг Земли она совершает примерно за 90 минут.В пресс-службе Зарядья добавили, что наблюдения в парке станут частью ежегодной международной акции 100 часов астрономии. Ее цель — привлечь внимание к науке о звездах и позволить всем желающим хотя бы ненадолго погрузиться в нее. Впервые Московский планетарий присоединился к акции в 2011 году. Наблюдения проходили в Парке неба — на открытой площадке на крыше планетария. Акция имела большой успех у горожан. С тех пор ее проводят ежегодно.