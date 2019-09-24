Теперь страницу скончавшегося фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер в Инстаграм ведет ее дочь Екатерина. Наследница знаменитости показала поклонникам своей матери трогательное видео.

Теперь страницу скончавшегося фешен-директора ЦУМа Аллы Верберв "Инстаграм" ведет ее дочь Екатерина. Наследница знаменитости показалапоклонникам своей матери трогательное видео.Ролик представляет собой подборку фотографий из домашнегоархива, снимки сменяют друг друга под душещипательную мелодию. На них АллаВербер запечатлена еще совсем молодой, с дочкой на руках.По словам Екатерины, это видео демонстрировали на вечерепамяти ее родительницы. Это только часть большого фильма о Алле Вербер,остальные фрагменты наследница знаменитости обещала опубликовать позднее."Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самойнадежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту, – написала Екатеринаниже. – Теперь я лишилась этой защиты… Как жить без тебя, мамочка? Мой самыйблизкий, теплый человек… Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты,такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес,гордилась мной… Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну, и ушла только тогда,когда поняла, что у меня есть моя семья – Тимур и дети".Девушка не стала скрывать, что еще не смирилась со смертьюматери. Ей очень сложно говорить об этом. Между тем она гордится родительницей,которая десять лет боролась с онкологией ради близких. Екатерина также оченьрада, что ее дочки успели познакомиться с бабушкой.Напомним, фешен-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась 6августа. Работница элитного магазина была другом для столичной элиты и звездшоу-бизнеса. Вербер общалась Анной Нетребко, Филиппом Киркоровым, ИосифомПригожиным и Андреем Малаховым. Причиной смерти стал, стал менингококковыйсепсис. Аллу Константиновну похоронили в Торонто, где она провела часть своейжизни.