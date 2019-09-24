В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили очаг произрастания наркосодержащих растений, который впоследствии был ликвидирован.

13 сентября текущего года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району остановили автомобиль «ВАЗ-21124», в котором в ходе осмотра был обнаружен рюкзак с растениями, имеющими характерный внешний вид и запах.Экспертным заключением подтверждено, что в рюкзаке находилась конопля, массой более 1126 граммов.Сотрудникам полиции 27-летний местный житель, находившийся в автомобиле, пояснил, что наркосодержащие растения собрал на одном из сельхозугодий района.В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства).В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили участок, на котором подозреваемый собрал растения. В дальнейшем в адрес собственника было вынесено предписание об уничтожении очага произрастания конопли, общей площадью около гектара.20 сентября в присутствии сотрудников полиции предписание было исполнено.