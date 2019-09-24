Комментируя постановление Верховного суда по приостановке работы британского парламента, премьер Борис Джонсон заявил, что хоть и категорически не согласен, но мирится с таким решением. Он отметил, что перерыв в работе парламенте использовался столетиями без подобного рода проблем.

Комментируя постановление Верховного суда по приостановке работы британского парламента, премьер Борис Джонсон заявил, что хоть и "категорически не согласен", но мирится с таким решением.Ранее Джонсон приостановил работу парламента с 9 сентября до 14 октября, но Верховный суд Соединенного королевства счел это незаконным.В постановлении также говорится, что парламентарии имеют право собраться как можно скорее, передает "Россия 24"."Это вердикт, который нужно уважать", — цитирует слова Джонсона Sky News."Я думаю, что перерыв в работе парламенте использовался столетиями без подобного рода проблем", — добавил премьер-министр Британии.Джонсон также выразил надежду, что Великобритания и ЕС согласуют новое соглашение по Brexit, а также вновь повторил: Соединенное королевство покинет Евросоюз 31 октября, передает "Интерфакс".Он отметил: есть "очень много людей, которые хотят сорвать Brexit", но выразил надежду, что правительство Британии "обеспечит парламенту достаточно времени" для его обсуждения.24 сентября Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение премьера Британии приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.После этого лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявили, что премьер должен подать в отставку.Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу, со своей стороны, сообщил, что работа будет возобновлена 25 сентября в 11:30 по местному времени (в 13:30 по Москве).