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<a href="https://33live.ru/novosti/24-09-2019-chto-s-licom-vid-zarazhennoj-gagarinoj-posle-kapelnicy-vyzval-shok.html" target="_blank">Что с лицом: вид зараженной Гагариной после капельницы вызвал шок</a> - Знаменитая певица Полина Гагарина переболела страшным вирусом. Чтобы быстро восстановиться, ей даже пришлось ставить капельницу. После борьбы с опасным заболеванием артистку буквально перестали узнавать.