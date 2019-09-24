Отказ США в выдаче визы российским сенаторам, включенным в делегацию России для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, в Кремле назвали неприемлемой ситуацией. После подобного демарша могут последовать самые серьезные последствия.

Отказ США в выдаче визы российским сенаторам, включенным в делегацию России для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, в Кремле назвали неприемлемой ситуацией. После подобного демарша могут последовать самые серьезные последствия.Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что часть членов российской делегации, в том числе и сам он, остались без виз, которые были необходимы для участия в Генассамблее ООН. "Ситуация тревожная и неприятная", – оценил ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства", – цитирует официального представителя Кремля. Он подчеркнул, что американская сторона не могла отказать российским представителям, поскольку в данном случае речь идет не о двусторонних отношениях, а о международных обязательствах.Эксперты уверены, что ситуация свидетельствует о серьезных проблемах. "Американское посольство без объяснения причин отказалось выдать паспорта с визами официальной делегации, которая летит – подчеркиваю – не в США, а на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Что это означает на практике? Американцы считают эту организацию своей, домашней", – цитирует депутата Госдумы Петра Толстого."Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственной территорией США. Это для них домашних кинотеатр, в котором проигрывают фильмы, и они свободны в том, чтобы кого-то пускать или не пускать", – добавил парламентарий.Все это, уверен он, наносит большой ущерб репутации ООН. Ситуация показала, что ни сама организация, ни ее принципы, ни верховенство международного права, за которое борется международная организация, не уважаются даже на уровне рядовых клерков американского посольства в Москве. "К каким принципам ООН мы апеллируем в нашей внешней политике?", – задал Петр Толстой риторический вопрос.