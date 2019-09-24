Рак у Анастасии Заворотнюк будоражит некоторых людей настолько, что они готовы на все, лишь бы выведать новые подробности. Сотрудники медицинского центра, в котором, предположительно, лечится звезда Моей прекрасной няни, сообщили, что их пытаются подкупить.

Рак у Анастасии Заворотнюк будоражит некоторых людей настолько, что они готовы на все, лишь бы выведать новые подробности. Сотрудники медицинского центра, в котором, предположительно, лечится звезда "Моей прекрасной няни", сообщили, что их пытаются подкупить.Одна из медсестер крупной столичной клиники рассказала, что информации о состоянии Заворотнюк нет даже у медицинского персонала. Круг людей, которые имеют доступ к данным о здоровье звезды, сильно ограничен.Как оказалось, даже в самом медицинском центре никто толком ничего не знает о лечении Анастасии Заворотнюк. "Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы", – отметила медсестра.По ее словам, особенно настойчивые даже пытаются подкупить сотрудников больницы. Суммы всего за несколько слов о состоянии онкобольной Заворотнюк предлагают немалые, но выведать все равно ничего не удается, передает ."От ста тысяч до миллиона рублей – в зависимости от информации", – заявила медсестра.Зеваки просто так не смогут даже проникнуть в здание клиники. Строгий охранник на входе спрашивает всех о цели визита. Посторонних, которые пришли узнать о состоянии Заворотнюк, сразу просят покинуть помещение.Напомним, что , по некоторым данным, диагностировали около года назад. Долгие месяцы известная артистка проходила лечение за границей, но в итоге вернулась в Россию.Ее состояние резко ухудшилось в сентябре 2019 года. Сообщалось, что Заворотнюк впала в кому. По предварительным данным, шансов на выздоровление очень мало: у звезды "Моей прекрасной няни" нашли .