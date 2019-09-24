В 2019 году киноэпопее Георгия Юнгвальд-Хилькевича Д`Артаньян и три мушкетера исполняется 40 лет. К этой дате кинокомпания Слав Ка Фильм подготовила пятисерийный документальный фильм Пока еще мы вместе, или мушкетеры 40 лет спустя (режиссер – Вячеслав Каминский, автор сценария – Максим Федоров). В проекте приняли участие актеры и создатели легендарной саги. А им есть, что рассказать.

В 2019 году киноэпопее Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д`Артаньян и три мушкетера" исполняется 40 лет. К этой дате кинокомпания "Слав Ка Фильм" подготовила пятисерийный документальный фильм "Пока еще мы вместе, или мушкетеры 40 лет спустя" (режиссер – Вячеслав Каминский, автор сценария – Максим Федоров). В проекте приняли участие актеры и создатели легендарной саги. А им есть, что рассказать.Мало кто знает, что в картине "Мушкетеры 20 лет спустя" Михаил Боярский не пел, а все песни за него исполнил за кадром Игорь Наджиев. И на это были причины. Бориса Клюева (исполнитель роли Рошфора) рассказал, как проходили съемки."Мы снимали в Одесском театре оперы и балета сцену тройного поединка на шпагах д’Артаньяна, Рошфора и де Жюссака, – говорит Клюев. – Это тот эпизод, где д’Артаньян прорывается с подвесками во дворец, а мы с Володей Балоном встречаем его со шпагами на лестнице. Пока репетировали, все шло замечательно, но во время съемки ускорили темп фехтования. И вот Миша Боярский, сильно замахнувшись клинком, направил мою шпагу прямиком себе в лицо. Она выбила ему зуб и оцарапала горло. Буквально сантиметры до мозга оставались!""Врачи не гарантировали, что у Боярского останется голос, – продолжает актер. – Однако он, как истинный профессионал, продолжил сниматься. Бог наградил его за такой подвиг, рана вскоре зарубцевалась и обошлось без плачевных последствий". Но во многом именно из-за травмы Боярского в фильме пришлось переозвучивать.Впрочем, и без клинка в горле у Боярского съемки были трудными. "Я никогда не забуду, как у Миши Боярского на ботфортах постоянно ломались каблуки. Сапожники уже вбивали в них какие-то специальные металлические конструкции, но ничего не помогало, каждый раз было одно и то же", – вспомнил Борис Клюев.