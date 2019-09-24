Дочь артистки Анна сделала заявление. Наследница Анастасии Заворотнюк сообщила, что не получала предложений от шоумена Андрея Малахова.

Дочь артистки Анна сделала заявление. Наследница АнастасииЗаворотнюк сообщила, что не получала предложений от шоумена Андрея Малахова.В личном "Инстаграм" Анна написала, мол, слухи о том, чтотелеведущий предлагал ей за участие в своем шоу 15 миллионов рублей, неправдивы. Девушкаподчеркнула, что и она, и ее семья лично знакомы с Андреем Малаховым. Ни шоумен,ни редакторы программы "Прямой эфир" с просьбами к ней не обращались.После Анна попросила журналистов не раздувать "грязныхсенсаций" вокруг непроверенных сплетен, а лучше оставить ее и ее семью в покое. "Спасиботем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все вашисообщения, спасибо", – обратилась дочь Анастасии Заворотнюк к поклонникам,переживающим за здоровье артистки.Отметим, что за несколько часов пост Анны собрал более трехтысяч лайков. Среди тех, кому понравилась публикация девушки, оказался и самАндрей Малахов. Позже шоумен сделал репост заявления наследницы у себя в "Сторис". Телеведущий заверил, что "всем сердцем"переживает за звезду сериала "Моя прекрасная няня".Напомним, по некоторым данным у ракмозга. Онкологию у артистки диагностировали около года назад. Актриса лечилась зарубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчас знаменитость находится водной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансов на выздоровление мало: узвезды "Моей прекрасной няни" нашли неоперабельную опухоль головногомозга.