Дочь артистки Анна сделала заявление. Наследница Анастасии
Заворотнюк сообщила, что не получала предложений от шоумена Андрея Малахова.
Дочь артистки Анна сделала заявление. Наследница Анастасии
Заворотнюк сообщила, что не получала предложений от шоумена Андрея Малахова.
В личном "Инстаграм" Анна написала, мол, слухи о том, что
телеведущий предлагал ей за участие в своем шоу 15 миллионов рублей, неправдивы. Девушка
подчеркнула, что и она, и ее семья лично знакомы с Андреем Малаховым. Ни шоумен,
ни редакторы программы "Прямой эфир" с просьбами к ней не обращались.
После Анна попросила журналистов не раздувать "грязных
сенсаций" вокруг непроверенных сплетен, а лучше оставить ее и ее семью в покое. "Спасибо
тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши
сообщения, спасибо", – обратилась дочь Анастасии Заворотнюк к поклонникам,
переживающим за здоровье артистки.
Отметим, что за несколько часов пост Анны собрал более трех
тысяч лайков. Среди тех, кому понравилась публикация девушки, оказался и сам
Андрей Малахов. Позже шоумен сделал репост заявления наследницы у себя в "Сторис". Телеведущий заверил, что "всем сердцем"
переживает за звезду сериала "Моя прекрасная няня".
Напомним, по некоторым данным у рак
мозга. Онкологию у артистки диагностировали около года назад. Актриса лечилась за
рубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчас знаменитость находится в
одной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансов на выздоровление мало: у
звезды "Моей прекрасной няни" нашли неоперабельную опухоль головного
мозга.