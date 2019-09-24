Сразу несколько пожаров в частном секторе сегодня произошло во Владимирской области. Есть пострадавший

Сразу несколько пожаров в частном секторе сегодня произошло во Владимирской области.В районе 6 утра в Коврове по ул. Матросова произошло возгорание жилого дома. Общая площадь пожара составила 81 кв. м. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекалось 4 единицы техники и 14 человек.В Камешково по ул. Победы в районе 11 утра также загорелся частный дом. Общая площадь пожара составила всего 2 кв. м. Пострадал один человек.Примерно в это же время в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в селе Чаадаево Муромского района. Площадь пожара в частном доме составила 60 кв. м. Пострадавших нет.