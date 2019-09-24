Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла законопроект, дающий налоговые льготы для пострадавших от терактов или чрезвычайных происшествий. Нормативно-правовой акт одобрен во втором, основном чтении.
Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла законопроект, дающий налоговые льготы для пострадавших от терактов или чрезвычайных происшествий. Нормативно-правовой акт одобрен во втором, основном чтении.
Согласно тексту законопроекту, от налога на доходы физлиц
освобождаются средства, полученные пострадавшими от терактов или стихийных
бедствий, а также членами их семей. Соответствующие изменения вносятся в
Налоговый кодекс.
Также льготы предусматриваются для граждан, предоставляющих
свои помещения для пострадавших. Речь идет о доходах в пределах сумм,
полученных пострадавшими на найм жилья из бюджетных средств.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин,
нормативно-правовой акт разработан во исполнение поручения президента Владимира
Путина. "Которое он дал после встречи с жителями Иркутской области,
пострадавшими от наводнений", – говорил председатель нижней палаты.
По его словам, важно, чтобы документ будет иметь обратную
силу: закон затронет пострадавших от природных бедствий с начала текущего года.
"А не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в
Иркутской области и лесные пожары в Сибири", – сказал спикер Госдумы.
Ранее нижняя палата , позволяющий
взыскивать с работодателей долги по заработной плате в принудительном порядке.
После окончательного принятия и вступления документа в силу у граждан, помимо
суда, появится возможность получить заработанные средства с помощью трудовой
инспекции. Она составит исполнительный лист о принудительном взыскании.