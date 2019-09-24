Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла законопроект, дающий налоговые льготы для пострадавших от терактов или чрезвычайных происшествий. Нормативно-правовой акт одобрен во втором, основном чтении.

Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла законопроект, дающий налоговые льготы для пострадавших от терактов или чрезвычайных происшествий. Нормативно-правовой акт одобрен во втором, основном чтении.Согласно тексту законопроекту, от налога на доходы физлицосвобождаются средства, полученные пострадавшими от терактов или стихийныхбедствий, а также членами их семей. Соответствующие изменения вносятся вНалоговый кодекс.Также льготы предусматриваются для граждан, предоставляющихсвои помещения для пострадавших. Речь идет о доходах в пределах сумм,полученных пострадавшими на найм жилья из бюджетных средств.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин,нормативно-правовой акт разработан во исполнение поручения президента ВладимираПутина. "Которое он дал после встречи с жителями Иркутской области,пострадавшими от наводнений", – говорил председатель нижней палаты.По его словам, важно, чтобы документ будет иметь обратнуюсилу: закон затронет пострадавших от природных бедствий с начала текущего года."А не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение вИркутской области и лесные пожары в Сибири", – сказал спикер Госдумы.Ранее нижняя палата , позволяющийвзыскивать с работодателей долги по заработной плате в принудительном порядке.После окончательного принятия и вступления документа в силу у граждан, помимосуда, появится возможность получить заработанные средства с помощью трудовойинспекции. Она составит исполнительный лист о принудительном взыскании.