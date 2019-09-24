Жительница Канады и волк стали свидетелями стычки двух крупных медведей на шоссе в провинции Британская Колумбия. Женщина призналась, что снятая на видео сцена стала одной из самых впечатляющих в ее жизни.

Жительница Канады и волк стали свидетелями стычки двух крупных медведей на шоссе в провинции Британская Колумбия. Женщина призналась, что снятая на видео сцена стала одной из самых впечатляющих в ее жизни.Грозное противостояние произошло днем 20 сентября на северо-западе Британской Колумбии. На кадрах видно, как два гризли сначала испытывают друг друга громким рыком, а затем бросаются в рукопашную, при этом поднимаются на задние лапы.Кари МакГилливрей, как позже выяснилось, была не единственной, кто наблюдал за сражением посреди дороги. После просмотра записи она увидела на заднем плане молодого волка, который предпочел держаться на расстоянии от грозных хищников.Исхода схватки женщина так и не дождалась — звери продолжили выяснять отношения в лесу.